Video Haber CHP'li belediyede çamurlu su rezaleti! Başkan Birol Arslan'dan alay eder gibi açıklama | Video
CHP'li belediyede çamurlu su rezaleti! Başkan Birol Arslan'dan alay eder gibi açıklama | Video

CHP'li belediyede çamurlu su rezaleti! Başkan Birol Arslan'dan alay eder gibi açıklama | Video

11.01.2024 | 11:19

Çanakkale'ye bağlı Kepez Belediyesi'nde çamurlu su rezaleti yaşanıyor. Yaşanan skandal sonrası Belediye Başkanı Birol Arslan musluklarından akan çamurlu suya isyan eden vatandaşlarla bir de alay etti. Arslan'ın 'Benden önce memba suyu mu içiyordunuz" sözleri büyük tepki topladı.

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