CHP'li belediyenin Çanakkale şehitlerinin kemiklerini sızlatan alkollü skandal 18 Mart etkinliği kamerada | Video
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CHP'li Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, ve CHP'lilerin 18 Mart Çanakkale Zaferi yıl dönümünde düzenledikleri alkollü müzikli danslı skandal 18 Mart etkinliği tepki çekti!
CHP'li Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'ın 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde belediye personeline düzenlediği alkollü eğlencenin görüntüleri tepki çekti.