CHP'li belediyeye tepkiler dinmiyor... Yarım asırlık ağacı göz göre göre katlettiler! | Video

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Erol Kesici, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Karşıyaka ilçesinde yol yapımı sırasında yaklaşık yarım asırlık fıstık çamını kesmesine sert tepki gösterdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930 yılında, Yalova'daki Yürüyen Köşk kararını anımsaran Erol Kesici, "O ağacı kesmeden bin defa ölçülüp bir defa biçilmeliydi. Hiç düşünmeden, hesaplanmadan kesilip atılmış. Hep beraber bu tür konularda mücadele edelim. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel şey doğa. Yol her şey değildir ama ağaç her şeydir." ifadelerini kullandı.