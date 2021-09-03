CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın çirkin sözlerine tepki | Video

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı bir programda, başörtülü olduğunu belirttiği bir kadınla yaşadığı diyaloğu gülerek anlatmasını halkın her kesiminden tepki çekmişti. A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Tanju Özcan'ın çirkin sözlerine tepki gösterdi.