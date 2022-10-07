CHP'li Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a olay sözler: "Çek karşılığı aday gösterildiler!" | Video
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CHP yandaşı Can Ataklı, 2023 yılındaki seçimlerde aday olacağı konuşulan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı sert sözlerle hedef aldı. Belediye başkanlarını aday göstermenin aptallık olduğunu söyleyen Ataklı, "Yavaş nereden aday da Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçsin. İki tane anket şirketinin bir çek karşılığında aday gösterdiği bir adam." diye konuştu. İmamoğlu'nu da hedef alan Ataklı, "İstanbulluyum İstanbul’a hizmet bekliyorum o kadar. İstanbul halkı seçtiyse çalışacaksın kardeşim." dedi..