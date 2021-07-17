Video Haber CHP'li Devrek Belediye Başkanı'ndan tepki çeken sözler "MHP’li, AKP’li başkanınız olsa camideydiniz"

CHP'li Devrek Belediye Başkanı'ndan tepki çeken sözler "MHP’li, AKP’li başkanınız olsa camideydiniz"

CHP'li Devrek Belediye Başkanı'ndan tepki çeken sözler
17.07.2021 | 12:32

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CHP'li Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un "MHP’li, AKP’li başkanınız olsa camideydiniz" dediği videoya sosyal medyada tepki! CHP'li Çetin Bozkurt, müzik eşliğinde eğlenirken "Çok şanslısınız. MHP’li, AKP’li bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz" dediği görüntüleri gelen tepkiler üzerine kaldırdı.

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