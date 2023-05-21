CHP'li Dursun Çiçek itiraf etti: Seçmenimizi kandırmışsak size ne? | Video
14 Mayıs Genel Seçimi sonuçları açıklandığı akşam CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yaptığı manipülasyon büyük tepki çekmişti. CHP'li Dursun Çiçek seçim gecesi yaşananlarla ilgili canlı yayında skandal ifadeler kullandı. Çiçek "Biz seçmenimizi kandırmışsak size ne?" dedi.
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