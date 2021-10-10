CHP’li Engin Özkoç’un FETÖ firarisi Ahmet Said Kavurmacı ile görüntüsü ortaya çıktı | Video

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un 4. Türk Amerikan Birliği Kurultayı’nda FETÖ’cü isimlerle yan yana fotoğrafları olduğunu belirten Avukat Burak Bekiroğlu, Özkoç’un ABD’de başka bir mekânda FETÖ firarisi Ahmet Said Kavurmacı ile görüntüsü olduğunu açıkladı. İşte o anlar...