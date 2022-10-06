CHP'li Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun 'Yetkisi yok' çıkışına sinirlendi, sesini yükseltti | Video

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, HDP'ye bakanlık vaadi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hedef alınmıştı. Kılıçdaroğlu, "Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş" demişti. Bu gelişmelerin ardından Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'na kırgın olduğunu söyledi, "Böyle laflar olur mu?" diyerek sesini yükseltti.