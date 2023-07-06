CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu kendisine tepki gösteren vatandaşla dalga geçti: "Sen kıskan da çatla!" | Video
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, baba oğul gibiyiz diyen Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk savaşına kapıldı. İstanbul'u unuttu, Türkiye'yi il il dolaştı… Vatandaşın ise sabrı taştı. Bir semt pazarına giden Ekrem İmamoğlu zamlardan usanan bir vatandaşın tepkisi ile karşılaştı. "Hani her şey çok güzel olacaktı? Siz sucu değil belediyesiniz. Siz sözünüzde durmuyorsunuz" sözleri karşısında şaştı kaldı. Hayli ilginç bir savunma yaptı: "Sen kıskan da çatla!"
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