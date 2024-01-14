CHP'li İBB'ye ait Müze Gazhane'de terör propangası yapıldı | Video

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hain terör saldırısı sonucu şehit düşen 9 kahraman askerimizin toprağa verildiği gün, terör örgütü propagandasına ev sahipliği yaptı. İBB'ye ait Müze Gazhane'de düzenlenen sözde etkinlikte konuşan HDP/DEM'li vekil Adalet Kaya, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük istedi, etkisiz hale getirilen teröristler için ise üzgün olduğunu söyledi.