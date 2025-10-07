CHP'li İl Başkanı'ndan Yörüklere büyük saygısızlık! "Yörükler, tuvaleti bile göçmenlerden öğrendi" | Video 07.10.2025 | 14:37 CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Bozkurt ilçesinde katıldığı festivalde, belediye başkanını övmek isterken gafları peş peşe sıraladı. CHP'li Çardak Belediye Başkanı Ali Altıner'i yeterli hizmet üretememekle suçlayarak partililerini kızdıran Horzum, "Yörükler, tuvaleti bile göçmenlerden öğrendi" sözleriyle sosyal medyada tepki topladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Enerji, Tarım, Spor ve Kültür Festivaline katılan CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'i övmeye çalışırken pot kırdı. Komşu ilçe Çardak'ın CHP'li Belediye Başkanı Ali Altıner'i yeteri kadar hizmet üretememekle suçlayınca partililerinin hedefi olan Horzum, Yörükleri küçümseyen sözleriyle ise sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

"ALİ BAŞKANIM ALINMASIN AMA"

CHP'li Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'i övmek isterken partililerini kızdıran bir gafa imza atan İl Başkanı Horzum, "Bozkurt'ta enerji, spor, tarım ve kültür festivalini hepsini bir arada yürüten çok tecrübeli bir belediye başkanımız var. Kendisi gerçekten de diğer tüm belediye başkanlarımızın da örnek aldığı bir başkanımız. Bozkurt halkına her geçen gün güzelliklerle buluşturmaya devam ediyor. Burada Ali Başkanım alınmasın ama bir şey söylemek istiyorum; Çardak ile Bozkurt yan yana, neredeyse bitişik ilçeler ama bir Bozkurt'a bakın, bir de Çardak'a bakın. Aradaki farkı çok bariz bir şekilde görebiliyorsunuz. Bozkurt'ta yaşayan hiçbir vatandaşımız, Denizli'ye gidip gezip yiyip içmek ihtiyacı hissetmiyor. Vatandaşımızın ihtiyacı olan her şey Bozkurt'umuzda var, o yüzden Başkanımızı tebrik ediyorum; ellerine, yüreğine sağlık" dedi.

GAFINI YÖRÜKLERİ KÜÇÜMSEYEREK SÜRDÜRDÜ

Başkanı öveyim derken yaptığı gafını Türk kültürünün önemli bir parçası olan Yörükleri küçümseyerek sürdüren Horzum'un "Ben bir Yörük çocuğuyum, Yörük'üm. Bozkurt'un bugün geldiği noktaya en çok muhacirler ve göçmenlere borçluyuz. Çünkü bize gerçekten medeniyeti öğretenler, göçmenlerdir. Rahmetli babamın deyimiyle 'Oğlum biz ne avluyu bilirdik, ne evi bilirdik. Af edersiniz ne de tuvaleti bilirdik' Biz ne sanatı bilirdik, ne de fırını bilirdik. Yakın köylere muhacirler geldi de bize medeniyeti öğrettiler" sözleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.