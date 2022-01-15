Video Haber CHP'li isimlerin algı operasyonunu Mahir Ünal bozdu: O vatandaş hibe ve maddi destek almış!
CHP'li isimlerin algı operasyonunu Mahir Ünal bozdu: O vatandaş hibe ve maddi destek almış!

CHP'li isimlerin algı operasyonunu Mahir Ünal bozdu: O vatandaş hibe ve maddi destek almış!

15.01.2022 | 14:57

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın Adıyaman Genişletilmiş Danışma Kurulu toplantısındaki konuşması esnasında bir vatandaş "Kendim de AK Partiliyim, esas meselemiz işsizlik. Vallahi açım ben" diye bağırdı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere bu anları gösteren görüntüleri paylaşarak bir algı operasyonuna girişti, vatandaşın salondan çıkarıldığını yazdı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP'li isimlerin algı operasyonunu bozarak "Bu ses hakikatin ve milletin sesi değil. Çiftliği olan, bir kısmını devletin hibe desteği ile aldığı 100 koyunu varmış. Adıyaman belediyesinden de maddi destek almış bir vatandaşımız. Toplantı sonrası kendisini dinledim. Bu bilgileri o verdi. Hakikat kazanacak, siz kaybedeceksiniz" dedi. Engin Özkoç'un açıklamalarına da cevap veren Ünal "Birazcık hakikat kaygınız olsa, azıcık gerçekle ilgi kursanız bu twiti atmazdınız Engin Özkoç" dedi.

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