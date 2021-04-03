Video Haber CHP'li İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın çarptığı kadın sürücüye tehdit!

CHP'li İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın çarptığı kadın sürücüye tehdit!

CHP'li İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın çarptığı kadın sürücüye tehdit!
03.04.2021 | 16:49

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İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın alkollü şekilde kullandığı otomobile çarpan ve mağdur olan Pınar Keskin, Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkez Amirliği’nde ifade verdi.

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