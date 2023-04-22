CHP’li kadınlardan çirkin saldırı! 11 yaşındaki çocukla annesi ve teyzesini darp ettiler | Video
Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda seçim çalışması yapan CHP’li bir kadın görevli, verdiği broşürü yırtan 11 yaşındaki çocuğa saldırdı. Çocuğun ensesine tokan atıp ardından yüzüne tüküren CHP’li kadın daha sonra kendisine tepki gösteren anne Dilek Öztürk’ün de boğazını sıktı. SABAH’a konuşan Öztürk; “O kadından şikâyetçi oldum. Bunlar şimdiden bizim boğazımızı sıkarsa ola ki iktidara geldiklerinde ne yapmazlar” dedi.
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