CHP'li milletvekilinden partililere: CHP'nin adayına oy vermeyeceksen kapı orada! | Video
14 Mayıs Genel Seçimleri için artık 27 gün kaldı. Siyaset iyiden iyiye ısınırken CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun skandal görüntüleri ortaya çıktı. Ulaş Karasu, katıldığı bir toplantıda CHP'lilere seslendi. Karasu bu sırada partililere "Sen CHP'nin adayından memnun değilsen ve CHP adayına oy vermeyeceksen işte kapı orada. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı. Vatandaşlardan ise "Bu doğru bir davranış değil" tepkisi geldi.
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