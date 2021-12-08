Video Haber CHP'li Mustafa Özuslu belediyeyi çıkarlarına alet etti! 8 çalışanını işe yerleştirdi | Video
CHP'li Mustafa Özuslu belediyeyi çıkarlarına alet etti! 8 çalışanını işe yerleştirdi | Video

CHP'li Mustafa Özuslu belediyeyi çıkarlarına alet etti! 8 çalışanını işe yerleştirdi | Video

08.12.2021 | 10:36

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CHP'li belediyelerde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak da İzmir'de kafe işletirken meclis üyeliğine seçilen CHP’li Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni çıkarlarına alet etti. Özuslu, siyasete atılınca kapatmak zorunda kaldığı kafedeki 8 çalışanını, kıdem tazminatı istememeleri karşılığında belediyede işe soktu.

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