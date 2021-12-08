CHP'li Mustafa Özuslu belediyeyi çıkarlarına alet etti! 8 çalışanını işe yerleştirdi | Video

CHP'li belediyelerde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak da İzmir'de kafe işletirken meclis üyeliğine seçilen CHP’li Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni çıkarlarına alet etti. Özuslu, siyasete atılınca kapatmak zorunda kaldığı kafedeki 8 çalışanını, kıdem tazminatı istememeleri karşılığında belediyede işe soktu.