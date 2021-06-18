CHP’li Özel başörtülü tercümana ‘vampir’ dedi | Video

Hafta başında Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada diplomatik temaslarda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Başkan Erdoğan, yanına tercüman olarak Merve Kavakcı'nın kızı Fatma Gülham Abusahanab'ı görevlendirdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında, "Sembol isimleri kritik görevlere getirerek vampir gibi ülkenin kanını emdirerek Cumhuriyetten öc alıyorlar gibi bir hissiyata kapılıyor insan" ifadelerine yer verdi. Özel'in bu ifadeleri herkesin tepkisini çekti.