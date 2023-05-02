CHP'li Özel'den hadsiz benzetme! Başkan Erdoğan'a nefretini kustu | Video

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakkında haddini aşan benzetmede bulundu. Özel, Başkan Erdoğan'a yönelik 'ona hır buna hır yapıyor' ifadelerini kullandı.