Video Haber CHP'li Özel'den hadsiz benzetme! Başkan Erdoğan'a nefretini kustu | Video
CHP'li Özel'den hadsiz benzetme! Başkan Erdoğan'a nefretini kustu | Video

CHP'li Özel'den hadsiz benzetme! Başkan Erdoğan'a nefretini kustu | Video

02.05.2023 | 23:23

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakkında haddini aşan benzetmede bulundu. Özel, Başkan Erdoğan'a yönelik 'ona hır buna hır yapıyor' ifadelerini kullandı.

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