CHP'li Özgür Özel'den HDP'ye ziyaret açıklaması: Bakanlık verilemez demem | Video

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı canlı yayın programında 6'lı koalisyonun gizli ortağı HDP'ye övgüler dizdi. 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ziyaret gerçekleştireceğini söyleyen Özel, "HDP’ye bakanlık verilemez demem ben. HDP seçimi kazanır bütün bakanlıkları da alır. HDP eşit bir parti." şeklinde konuştu.