Video Haber CHP'li Özgür Özel'in hakaretlerine işçilerden tepki | Video

CHP'li Özgür Özel'in hakaretlerine işçilerden tepki | Video

CHP'li Özgür Özel'in hakaretlerine işçilerden tepki | Video
14.02.2020 | 12:43

CHP’li belediyelerin mağdur ettiği işçileri ‘bankamatik asalakları’ diyerek aşağılayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e işçilerin tepkisi sert oldu: SABAH’a konuşan işçiler, “Hiç mi vicdanı yok? Biz emekçiyiz” dedi

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