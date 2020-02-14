CHP'li Özgür Özel'in hakaretlerine işçilerden tepki | Video

CHP’li belediyelerin mağdur ettiği işçileri ‘bankamatik asalakları’ diyerek aşağılayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e işçilerin tepkisi sert oldu: SABAH’a konuşan işçiler, “Hiç mi vicdanı yok? Biz emekçiyiz” dedi