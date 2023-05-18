CHP'li seçmen isyan etti! "İkinci turda Kılıçdaroğlu'na oy yok" | Video
14 Mayıs seçimlerinden sonra sokağın nabzını tutmak için sokak röportajları yapılıyor. Bu röportajlardan biri ise sosyal medyada gündem oldu. Kendisini muhalif olarak tanımlayan ve sokak röportajında görüşlerini aktaran vatandaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk seçimde oy verdiğini ama bir daha oy vermeyeceğini ifade edip ikinci turda oyunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini açıkladı. İşte sosyal medyada gündem olan o sokak röportajı.
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