Video Haber CHP'li Sezgin Tanrıkulu, PKK'nın kurulduğu köyden oy istedi | Video
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, PKK'nın kurulduğu köyden oy istedi | Video

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, PKK'nın kurulduğu köyden oy istedi | Video

04.05.2023 | 13:59

Daha önce İHA ve SİHA'lara karşı çıkan, terörist cenazesine katılan CHP'nin Diyarbakır adayı Sezgin Tanrıkulu yine bir skandala imza attı. Tanrıkulu sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, 'Gençliğimden beri ihmal etmedim." dediği PKK'nın kurulduğu köyden oy istedi.

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