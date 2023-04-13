CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan HDP'ye ittifak mesajı: "Ülkeyi dostlarımızla yöneteceğiz..." | Video

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday göstermeyerek 6'lı koalisyona dahil olan HDP'ye, CHP'den destek geldi. CHP'nin Diyarbakır'dan milletvekili adayı olan Sezgin Tanrıkulu katıldığı bir televizyon programında, "Biz sizin dostunuzuz, dayanışma içerisindeyiz. Umutsuz olmayın. Bundan sonra ne yaparsak beraber yapacağız. Bize güvenin. Genel başkanımızın "dostlarımızla yürüyeceğiz" sözü özenle seçilmiş bir kavramdır." ifadelerini kullandı.