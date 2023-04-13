CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan HDP'ye ittifak mesajı: "Ülkeyi dostlarımızla yöneteceğiz..." | Video
14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday göstermeyerek 6'lı koalisyona dahil olan HDP'ye, CHP'den destek geldi. CHP'nin Diyarbakır'dan milletvekili adayı olan Sezgin Tanrıkulu katıldığı bir televizyon programında, "Biz sizin dostunuzuz, dayanışma içerisindeyiz. Umutsuz olmayın. Bundan sonra ne yaparsak beraber yapacağız. Bize güvenin. Genel başkanımızın "dostlarımızla yürüyeceğiz" sözü özenle seçilmiş bir kavramdır." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:39
Salih Tuna | Bunların yeni dostları 13.04.2023 | 16:18
03:37
Hasan Basri Yalçın | AK Parti'nin seçim hazırlığı 13.04.2023 | 16:16
03:47
Mehmet Barlas | CHP'den 'PKK ile müzakere' sözü 13.04.2023 | 16:14
04:30
Mahmut Övür | 20 yıl sonra hâlâ umut olmak 13.04.2023 | 16:10
01:33
02:18
00:54
01:16
01:14
01:03
12:44
01:46
02:48
01:27
03:43
02:22
AKM-Gar-Kızılay hattı açıldı! Başkan Erdoğan vatman koltuğunda... | Video 12.04.2023 | 16:13
31:50
00:29
05:38