CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan skandal sözler! Kamu görevlilerini tehdit etti: "Yarın öbür gün devran dönerse…" | Video
Her fırsatta terörist cenazelerine katılan, Türkiye'nin savunma sanayisini, terörle mücadelesini hedef alan açıklamalar yapan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yeni bir skandala imza attı. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'ndeki basın mensuplarıyla kahvaltı programında, yerel seçimlere müdahil oldukları iddiasıyla kentte görev yapan kamu görevlilerini tehdit eden Tanrıkulu, "Yarın, öbür gün devran dönerse, sonra 'biz ne yaptık, niye böyle yaptık?' demesinler." dedi.
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