Video Haber CHP'li vekil, ittifaka dinamit koydu: "İYİ Parti rakibimiz. Kendi elimizle güçlendiriyoruz" | Video

CHP'li vekil, ittifaka dinamit koydu: "İYİ Parti rakibimiz. Kendi elimizle güçlendiriyoruz" | Video

CHP'li vekil, ittifaka dinamit koydu:
13.06.2021 | 09:12

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CHP'nin Balıkesir'de düzenlediği toplantıda, Millet İttifakı'na resmen dinamit koyuldu. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, 3 genel başkan yardımcısı ve ilçe başkanlarının bulunduğu değerlendirme toplantısında, ittifak ortağı İYİ Parti ile ilgili şok açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'nin her geçen gün güçlendiğini ancak kendi partisinin yerinde saydığını vurgulayan CHP'li vekil, "Kendi elimizle İYİ Parti'yi güçlendiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı standart, İYİ Parti ise durmadan oy kazanıyor ve artışta. İYİ Parti bizim rakibimizdir" dedi. Tartışma yaratan sözlerin ardından partililerin ikazlarına kulak asmayan Fikret Şahin, "Ne yapayım dışarı ses gidiyorsa, konuşmayalım mı? O zaman kapatın kapıyı" diyerek partisini ve İYİ Parti'yi topa tuttu.

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CHP, İYİ Parti ve HDP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nda yaşanan huzursuzluk su yüzüne çıkmaya başladı. Liderlerin tüm açıklamalarına rağmen CHP'nin İYİ Parti'den rahatsız olduğu, bizzat CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin tarafından dile getirildi.

"AÇIKÇA KONUŞACAĞIM"
CHP Genel Merkezi geçen hafta Edremit Venüs Otel'de Balıkesir İl Değerlendirme toplantısı yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Ahmet Akın ile 20 ilçe başkanının katıldığı toplantıda, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Millet İttifakı ile ilgili şok açıklamalarda bulundu. İYİ Parti ile yapılan ittifaka yönelik eleştiriler getiren Şahin, "Burada bir takım yanlış olan, hatalı gördüğümüz noktaları birbirimize açıkça söylemekte fayda olduğuna inanıyorum. Sonuç olarak sandıklar açıldığında gerçeklerle yüz yüze geliyoruz. İttifak ortağımız İYİ Parti'nin oy oranı bizim yarımız. Yani yüzde 15" dedi.

"KAPATIN KAPIYI O ZAMAN"
İYİ Parti'nin her geçen gün güçlendiğini ancak kendi partisinin yerinde saydığını vurgulayan CHP'li vekil, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı standart, İYİ Parti ise durmadan oy kazanıyor ve artışta. Kendi elimizle İYİ Parti'yi güçlendirdiğimize inanıyorum. İYİ Parti bizim rakibimizdir. Bu unutulmamalıdır" diye konuştu. Tartışma yaratan sözlerin ardından kürsüye not gönderen partililer, Şahin'in daha dikkatli konuşması yönünde uyarıda bulundu. CHP'li vekil ise "Ne yapayım dışarı ses gidiyorsa, o zaman kapatacağız kapıyı. Konuşmayalım mı?" diyerek uyarılara kulak asmadı.

ADI SKANDALLARLA ANILMIŞTI
İpleri kopartan açıklamaya imza atan Fikret Şahin, daha önce fotoğrafını çerçeveletip CHP Burhaniye İlçe Başkanlığı'na asılması talimatını vermiş, hatta kendi adına pul bile bastırmıştı. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, geçtiğimiz yıl da Balıkesir'de usulüne uygun şekilde yapılan bir ihaleyi, keyfi olarak iptal ettirmişti. Tepkiler üzerine ise "Kayınpederim için yaptım" savunmasında bulunmuştu.

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