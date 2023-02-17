Video Haber CHP'li vekil ve Halk TV'nin asılsız iddiaları canlı yayında böyle çürütüldü! "Yalan söylemeyin, burada gıda kaynıyor" | Video
CHP'li vekil ve Halk TV'nin asılsız iddiaları canlı yayında böyle çürütüldü!

CHP'li vekil ve Halk TV'nin asılsız iddiaları canlı yayında böyle çürütüldü! "Yalan söylemeyin, burada gıda kaynıyor" | Video

17.02.2023 | 12:00

Kahramanmaraş merkezli "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından 85 milyon vatandaş depremzedeler için kenetlendi. Toplamda 11 ili vuran deprem, şehirleri enkaza çevirdi. Büyük bir yıkımın olduğu ve bilançonun giderek ağırlaştığı asrın felaketinde, devletin tüm kurumları harekete geçti. Halk TV ise günlerdir halkı kışkırtmaya yönelik provokasyon dolu eylemlerine devam ediyor. Afet bölgesinden yapılan canlı yayında, 'insanların gıdalarının olmadığını' söyleyen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'a depremzedeler tepki gösterdi. İddiaların çürütülmesiyle muhabir yayını sonlandırmak durumunda kaldı. İşte o anlar...

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