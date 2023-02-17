CHP'li vekil ve Halk TV'nin asılsız iddiaları canlı yayında böyle çürütüldü! "Yalan söylemeyin, burada gıda kaynıyor" | Video
Kahramanmaraş merkezli "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından 85 milyon vatandaş depremzedeler için kenetlendi. Toplamda 11 ili vuran deprem, şehirleri enkaza çevirdi. Büyük bir yıkımın olduğu ve bilançonun giderek ağırlaştığı asrın felaketinde, devletin tüm kurumları harekete geçti. Halk TV ise günlerdir halkı kışkırtmaya yönelik provokasyon dolu eylemlerine devam ediyor. Afet bölgesinden yapılan canlı yayında, 'insanların gıdalarının olmadığını' söyleyen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'a depremzedeler tepki gösterdi. İddiaların çürütülmesiyle muhabir yayını sonlandırmak durumunda kaldı. İşte o anlar...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:15
13:36
01:07
Depremin 12'nci gününde enkazdan ses ve ısı alındı | Video 17.02.2023 | 11:45
04:39
Kahramanmaraş'taki son durum havadan görüntülendi | Video 17.02.2023 | 10:45
04:09
Adıyaman'da depremden kurtulan kadın, Muş'ta doğum yaptı | Video 17.02.2023 | 10:22
00:58
Depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınacak | Video 17.02.2023 | 10:15
05:08
00:53
00:53
02:23
Depremde 3 çocuğunu kaybeden acılı babadan ders niteliğinde sözler | Video 16.02.2023 | 20:55
09:24
10:24
09:17
00:45
03:13
00:33
Çevik kuvvet polisleri depremzede çocuklarla top oynadı | Video 16.02.2023 | 14:23
00:26
04:51
00:56
04:32
Depremin 11'inci gününde Hatay'da son durum böyle görüntülendi | Video 16.02.2023 | 12:31