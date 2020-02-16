CHP'li Yalova Belediyesi'nde rüşvet skandalında yeni detaylar | Video
CHP'li Yalova Belediyesi'nden patlak veren rüşvet skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. E.A polise verdiği ifadede rüşvet çarkının nasıl döndüğünü tek tek anlattı. E.A tutuklanan Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in muhasebe sorumlusu Reşat Ergin'in arayarak parayı sekreterine vermesini istediğini söyledi. Rüşvetin boyutunun daha büyük olduğunu belirten E.A Halit Güleç'in sahibi olduğu Safran Yolu'ndaki çiftliğinde rüşvet olduğunu açıkladı.
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