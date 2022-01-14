CHP'li Yıldırım Kaya: Kemal Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor | Video

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, katıldığı bir canlı yayında, partilerinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Peygamber soyundan geldiğini ve bunu da kimseye anlatmadığını söyledi. Kaya, "Genel başkanımızın dedesinin Alaşehir'de türbesi var. Kâbe ziyaretinde de şarıl şarıl gözyaşı akıtmış." diye konuştu.