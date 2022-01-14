Video Haber CHP'li Yıldırım Kaya: Kemal Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor | Video
CHP'li Yıldırım Kaya: Kemal Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor | Video

CHP'li Yıldırım Kaya: Kemal Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor | Video

14.01.2022 | 22:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’de tren soygunları başladı! Hareket halindeki trenlerde kargoları çalıyorlar | Video 00:55
ABD'de tren soygunları başladı! Hareket halindeki trenlerde kargoları çalıyorlar | Video 14.01.2022 | 23:10
ABD’de tren soygunları başladı! Hareket halindeki trenlerde kargoları çalıyorlar | Video 01:21
ABD'de tren soygunları başladı! Hareket halindeki trenlerde kargoları çalıyorlar | Video 14.01.2022 | 23:01
CHP’li Yıldırım Kaya: Kemal Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor | Video 01:35
CHP'li Yıldırım Kaya: Kemal Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor | Video 14.01.2022 | 22:52
İBB’nin kura çekiminde ikinci skandal! Topu çeken hostes numarayı görünce gerip koydu | Video 01:40
İBB'nin kura çekiminde ikinci skandal! Topu çeken hostes numarayı görünce gerip koydu | Video 14.01.2022 | 22:00
İBB itfaiyesi yangına müdahale edemedi | Video 00:38
İBB itfaiyesi yangına müdahale edemedi | Video 14.01.2022 | 21:36
Son dakika: 14 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 01:52
Son dakika: 14 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 14.01.2022 | 20:07
Son dakika: Başkan Erdoğan, Johnson ile görüştü! Masada 4 kritik başlık var | Video 02:15
Son dakika: Başkan Erdoğan, Johnson ile görüştü! Masada 4 kritik başlık var | Video 14.01.2022 | 19:03
Son dakika: Başkan Erdoğan, Johnson ile görüştü! Masada 4 kritik başlık var | Video 00:49
Son dakika: Başkan Erdoğan, Johnson ile görüştü! Masada 4 kritik başlık var | Video 14.01.2022 | 18:54
İYİ Partili Erhan Usta’ya esnaftan şok | Video 02:54
İYİ Partili Erhan Usta’ya esnaftan şok | Video 14.01.2022 | 16:52
Arnavutluk’ta Türkiye’nin inşa ettiği hastane, sağlık ve güven veriyor | Video 05:08
Arnavutluk'ta Türkiye'nin inşa ettiği hastane, sağlık ve güven veriyor | Video 14.01.2022 | 16:36
Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na ’terörist’ tepkisi: ’Niye kınayamıyorsun’ | Video 04:22
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'terörist' tepkisi: 'Niye kınayamıyorsun' | Video 14.01.2022 | 16:18
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk’un Hizmete Giriş Töreni’nde önemli açıklamalar | Video 16:23
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 14.01.2022 | 14:51
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu, Pensilvanya ile görüştü mü? 03:01
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu, Pensilvanya ile görüştü mü? 14.01.2022 | 14:50
Dilek Güngör | Patronların biti kanlandı! 02:44
Dilek Güngör | Patronların biti kanlandı! 14.01.2022 | 14:47
Yavuz Donat | Menderes’e yakışan ’Anıt Müze’ 09:22
Yavuz Donat | Menderes'e yakışan 'Anıt Müze' 14.01.2022 | 13:58
TELE1 ekranlarında, 4-6 yaş Kur’an kursları hakkında çirkin ifadeler | Video 00:35
TELE1 ekranlarında, 4-6 yaş Kur’an kursları hakkında çirkin ifadeler | Video 14.01.2022 | 13:49
FETÖ’ye Kastamonu’da darbe! DEVA Partisi İl Başkanının da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı | Video 05:27
FETÖ'ye Kastamonu'da darbe! DEVA Partisi İl Başkanının da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı | Video 14.01.2022 | 13:22
Engin Ardıç | İstim yok arkadan gelmeye 03:18
Engin Ardıç | İstim yok arkadan gelmeye 14.01.2022 | 12:43
Mehmet Barlas | Açıp açıp kapatmak 02:28
Mehmet Barlas | Açıp açıp kapatmak 14.01.2022 | 12:41
İstanbul’da PKK operasyonu: 8 gözaltı | Video 00:58
İstanbul'da PKK operasyonu: 8 gözaltı | Video 14.01.2022 | 10:45

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, katıldığı bir canlı yayında, partilerinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Peygamber soyundan geldiğini ve bunu da kimseye anlatmadığını söyledi. Kaya, "Genel başkanımızın dedesinin Alaşehir'de türbesi var. Kâbe ziyaretinde de şarıl şarıl gözyaşı akıtmış." diye konuştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA