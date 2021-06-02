CHP'li yöneticiden Meral Akşener'e sert sözler!

Millet İttifakı'nda tartışılacak açıklamalar karşılıklı olarak gelmeye devam ediyor. Tabanda birçok yönetici anlaşamazken, kriz çıkaracak ifadelerle çıkışlar gerçekleştiriyor. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı sürdürmek istese de açıklamalar iki partide de derin rahatsızlıklar oluşturuyor. Bu açıklamaların sonuncusu Almanya'daki bir CHP yöneticisinden geldi. CHP'nin etkinliğinde konuşma gerçekleştiren kadın, Meral Akşener'e odukça sert sözlerle yüklendi, "İYİ Parti Genel Başkanı olan şahsı da unutmadık, unutmayacağız. Kimse bizi balık hafızalı zannetmesin. Sadece bu seferlik, bir seferlik sineye çektik ve rafa kaldırdık." dedi.