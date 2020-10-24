CHP'li yönetim, memurların çalıştığı ofislerin kapı ve pencerelerini söktürerek 'mobbing'e başladı | Video
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Balıkesir'de 6 memur, iddialarına göre önce Erdek Belediyesi yöneticileri tarafından icra takiplerini geri çekmemeleri halinde başka belediyelerde çalışmaları için muvafakatname verilmemekle tehdit edildi. Bununla da yetinmeyen CHP'li yönetim memurların çalıştıkları ofislerin kapı ve pencerelerini söktürerek 'mobbing'e başladı.