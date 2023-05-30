Video Haber CHP'liler AK Parti binasına giren kadına saldırdı | Video
CHP'liler AK Parti binasına giren kadına saldırdı | Video

CHP'liler AK Parti binasına giren kadına saldırdı | Video

30.05.2023 | 12:59

Eskişehir'de bir kadın AK Parti il binasına giderken, CHP'li ve HDP'liler tarafından saldırıya uğradı. CHP seçim bürosunun önündeki olayın büyümesiyle CHP'liler, insanları ve kamera kaydını alan kişileri dağıtmaya çalıştı.

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