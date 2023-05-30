CHP'liler AK Parti binasına giren kadına saldırdı | Video

Eskişehir'de bir kadın AK Parti il binasına giderken, CHP'li ve HDP'liler tarafından saldırıya uğradı. CHP seçim bürosunun önündeki olayın büyümesiyle CHP'liler, insanları ve kamera kaydını alan kişileri dağıtmaya çalıştı.