CHP'liler AK Parti binasına giren kadına saldırdı | Video
Eskişehir'de bir kadın AK Parti il binasına giderken, CHP'li ve HDP'liler tarafından saldırıya uğradı. CHP seçim bürosunun önündeki olayın büyümesiyle CHP'liler, insanları ve kamera kaydını alan kişileri dağıtmaya çalıştı.
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