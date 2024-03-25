CHP'lilerden AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu'na övgü dolu sözler: "Gönlüm hep sende!" | Video
Karşıyaka Çarşı'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i bekleyen Cumhuriyet Halk Partililer kendilerine selam veren AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu'na "CHP'li olarak seni çok beğeniyorum. Gönlüm hep sende, çok kaliteli bir adamsın' dedi.
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