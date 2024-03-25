Video Haber CHP'lilerden AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu'na övgü dolu sözler: "Gönlüm hep sende!" | Video
CHP'lilerden AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu'na övgü dolu sözler:

CHP'lilerden AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu'na övgü dolu sözler: "Gönlüm hep sende!" | Video

25.03.2024 | 10:06

Karşıyaka Çarşı'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i bekleyen Cumhuriyet Halk Partililer kendilerine selam veren AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu'na "CHP'li olarak seni çok beğeniyorum. Gönlüm hep sende, çok kaliteli bir adamsın' dedi.

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CHP’lilerden AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu’na övgü dolu sözler: Gönlüm hep sende! | Video 00:31
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