"CHP'liyim ama gördüğümü söylerim. Vallahi çok güzel oldu" | Video

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim'de İzmir'de yıkıma neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların yerine yapımı süren konut projelerini inceleyerek bilgi aldı. CHP’li olduklarını söyleyen iki vatandaş, Bakan Kurum’a çalışmalardan dolayı memnun olduklarını söyledi.