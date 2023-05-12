CHP'nin adayından skandal sözler: "Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter" | Video

CHP'nin Yalova milletvekili adayı Tahsin Becan, verdiği bir röportajda HDP güzellemesi yapmak isterken skandal ifadelere imza attı. "Bize HDP ile kol kola girdiniz diyorlar, ben de onlara şunu soruyorum" diyen Becan, "Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter" ifadelerini kullandı.