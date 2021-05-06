Video Haber CHP’nin eski avukatı Çiçek: Yalan tutmayınca ‘para aldı’ diyorlar, gerçekler ortaya çıkacak! | Video

CHP’nin eski avukatı Çiçek: Yalan tutmayınca ‘para aldı’ diyorlar, gerçekler ortaya çıkacak! | Video

CHP’nin eski avukatı Çiçek: Yalan tutmayınca ‘para aldı’ diyorlar, gerçekler ortaya çıkacak! | Video
06.05.2021 | 23:45

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İstifa etmeden önce hem CHP'nin hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, A Haber ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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