CHP'nin kanalı Halk TV skandallara doymuyor! Canlı yayında Selahattin Demirtaş'ın kitabını övdüler... | Video
CHP'nin kanalı Halk TV'de dümeni HDP'ye kırdı. 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi Halk TV'de propagandanın dozu iyice artırıldı. Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Dad' isimli kitabı depremzede çocukların arkasına sığınılarak tanıtıldı. Halk TV sunucusu Serhan Asker, "Büyük bir keyifle okudum ben. Teşekkür ediyoruz bu inceliği düşündüğü için Sayın Selahattin Demirtaş'a. Cezaevinde tutuklu bulunan, özgürlük mücadelesi yapan herkesi de kucaklıyoruz." ifadelerini kullandı.
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