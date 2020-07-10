CHP’nin kedi katliamı iddiasına sosyal medyadan büyük tepki | Video

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CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’nin bir çöp konteynırına 16 ölü kediyi attığını gören ve bu anları kayda alan Esmanur Şaz, kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yürek sızlatan görüntüler ardından Twitter’dan CHP’li belediyeye tepki yağdı.