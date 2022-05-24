CHP'nin Maltepe şovmeni Nusret Güllü'yü arkadaşları anlattı! 'Alavere dalavere yapıyor' | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:01
02:15
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu Filistin'e gidiyor | Video 24.05.2022 | 09:44
00:29
01:39
Rüzgarda uçan çatı kağıt gibi katlandı: 1 yaralı | Video 23.05.2022 | 23:05
00:39
Abu Dabi'de restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı | Video 23.05.2022 | 21:34
01:15
01:06
Meksika'da sıcak havanın etkisiyle orman yangınları yüzde 45 arttı | Video 23.05.2022 | 21:03
02:23
39:08
07:22
Başkan Erdoğan: Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok | Video 23.05.2022 | 20:21
04:09
00:31
Yoklama kaçağı gençlere bedelli askerlik yolu | Video 23.05.2022 | 20:01
00:40
Başkan Erdoğan açıkladı: Mahkumların KOVID-19 izinleri uzadı | Video 23.05.2022 | 20:00
00:23
Son dakika: Abu Dabi'de restoranda patlama: Çok sayıda yaralı var | Video 23.05.2022 | 17:34
01:53
01:58
Emine Erdoğan'dan Türk Mutfağı paylaşımı | Video 23.05.2022 | 16:09
05:51
03:01
11:14
CHP'nin Maltepe'de gerçekleştirdiği mitingde ilginç bir tiyatro sahneye kondu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra sahneye çıkarılan Nusret Güllü ilginç ifadeler kullanmış ve çöpten giyindiğini, geçinemediğini iddia etmişti. Çok geçmeden Güllü'nün terlik şovu deşifre oldu ve çilingir sofralarından paylaştığı pozlar ortaya çıktı. Öte yandan A Haber provokatöre ve çalıştığı iş yerindeki arkadaşlarına ulaştı. Sorulara kaçamak cevap veren Güllü'nün çalışmak istemediğini belirten mesai arkadaşları, "geçinemiyorum" diyen provokatörün 3 ay çalıştığı iş yerinden hiçbir sebep göstermeden ayrıldığını belirtti.