CHP'nin Maltepe şovmeni Nusret Güllü'yü arkadaşları anlattı! 'Alavere dalavere yapıyor' | Video

CHP'nin Maltepe'de gerçekleştirdiği mitingde ilginç bir tiyatro sahneye kondu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra sahneye çıkarılan Nusret Güllü ilginç ifadeler kullanmış ve çöpten giyindiğini, geçinemediğini iddia etmişti. Çok geçmeden Güllü'nün terlik şovu deşifre oldu ve çilingir sofralarından paylaştığı pozlar ortaya çıktı. Öte yandan A Haber provokatöre ve çalıştığı iş yerindeki arkadaşlarına ulaştı. Sorulara kaçamak cevap veren Güllü'nün çalışmak istemediğini belirten mesai arkadaşları, "geçinemiyorum" diyen provokatörün 3 ay çalıştığı iş yerinden hiçbir sebep göstermeden ayrıldığını belirtti.