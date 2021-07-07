Video Haber Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Tosuncuk tutuklandı! Detaylar A Haber'de... | Video

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Tosuncuk tutuklandı! Detaylar A Haber'de... | Video

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Tosuncuk tutuklandı! Detaylar A Haber'de... | Video
07.07.2021 | 18:09

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Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Tosuncuk tutuklandı! Detaylar A Haber'de... | Video 04:11
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Tosuncuk tutuklandı! Detaylar A Haber'de... | Video 07.07.2021 | 18:09
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Tosuncuk tutuklandı | Video 04:19
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Son dakika haberi: Çiftlik Bank soruşturmasında gelen son dakika haberi Mehmet Aydın ile ilgili merak edilen bir aşamada daha soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmesinin ardından sorgusu tamamlanan Çiftlik Bank'ın kurucusu tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, çıkarıldığı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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