Cilo'da PKK'ya ağır darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi | Video
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İç güvenlik operasyonları kapsamında PKK'ya bir kez daha darbe vuruldu. Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından duyurdu. Soylu, "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz’de etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyorum" dedi.