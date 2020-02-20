Çin Başkonsolosu, korona virüsünde gelinen son durumu A Haber’e anlattı

Korona virüsünden kaynaklanan ölümler günden güne artmaya devam ediyor. Virüse dair gelişmeleri Çin’in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei A Haber Özel Röportajı aracılığı ile anlattı. Kesinleşen vaka sayısının 57 bin 805 olduğunu söyleyen Wei, hayatını kaybedenlerin ise 2 bin olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE YARDIM ELİ UZATAN İLK ÜLKE"

Cui Wei virüse karşı şu önemli açıklamaları kaydetti:

"İki hafta önce bütün İstanbullulara bir mektup yazdım. Orada özellikle söylediğim bir şey vardı, virüsün kendisi korkunç değildir. Daha korkunç olan art niyetliler ve gerçek durumu bilmeyerek endişeleri büyütenlerdir. Yeni bir korona virüs ile karşılaştık ve 7 gün içerisinde onun gen dizisinin belirlenmesini başardık. Daha sonra ise hemen Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ülkelerle bunu paylaştık. 10 gün içerisinde toplam 206 bin yataklı hastane yaptık. Bu süreçte Türkiye ilk yardım eden ülkelerden birisiydi. Bizlere bazı tıbbı malzemeler göndererek destek oldu, hepimizin adına teşekkür ediyoruz."

"EKONOMİK HEDEFLERİMİZ DEĞİŞMEYECEK"

Ekonomik anlamda süreci değerlendiren Wei: "Devlet Başkanımızın bir toplantısı oldu ve burada bir karar çıktı. Yılbaşından itibaren belirlediğimiz hedefi değiştirmeyeceğiz. Son mücadele savaşına girmeye başladık ve kazanacağız." ifadesini kullandı.