Çin toplama kamplarında tutulan Uygurların yakınları, Çin Büyükelçiliği'ne dilekçe gönderdi | Video
Türkiye’de yaşayan ve aileleri Çin toplama kamplarında tutulan Uygur Türklerinin yakınları, Çin Büyükelçiliği’ne ailelerinin serbest bırakılması adına dilekçe verdi.
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