Cinayet zanlısı Barlar sokağında eğlenirken yakalandı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş büro ekipleri Antalya’da kasten adam öldürmek suçundan karara bağlanmış 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan zanlıyı eğlenmek için geldiği Marmaris barlar sokağında kıskıvrak yakalayarak adliyeye sevk etti. Bugün Adliyede hakim karşısına çıkan zanlı mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.