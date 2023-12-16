Cinayet zanlısı Barlar sokağında eğlenirken yakalandı
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş büro ekipleri Antalya’da kasten adam öldürmek suçundan karara bağlanmış 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan zanlıyı eğlenmek için geldiği Marmaris barlar sokağında kıskıvrak yakalayarak adliyeye sevk etti. Bugün Adliyede hakim karşısına çıkan zanlı mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
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