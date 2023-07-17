Çin’de tayfun nedeniyle uçuşlar askıya alındı | Video
Çin’in güneyindeki kıyı kesimleri vurması beklenen Talim Tayfunu nedeniyle uçuşlar ve tren seferleri askıya alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:32
Çin’de tayfun nedeniyle uçuşlar askıya alındı | Video 17.07.2023 | 17:48
00:52
10:19
02:47
Haşmet Babaoğlu | Gerginlik için yeni işaret 17.07.2023 | 15:23
04:44
Hilal Kaplan | Cumhur İttifakı, muhalefetini de kendisi yapıyor 17.07.2023 | 15:21
18:42
02:30
Başkan Koca'dan "Of'a yakışan" hastane paylaşımı | Video 17.07.2023 | 11:43
01:00
00:20
Gören bir daha baktı! Metrelerce yükseklikte telden tele atladı 16.07.2023 | 20:12
05:45
İstanbul’da 15 Temmuz Şehitleri için sela okundu | Video 16.07.2023 | 08:34
05:06
AB Konseyi Başkanı Michel, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi | Video 15.07.2023 | 22:18
00:33
Bakan Fidan, Malezyalı mevkidaşı Kadir ile görüştü | Video 15.07.2023 | 21:56
03:48
224 sporcu, 15 Temmuz şehitleri anısına yüzdü | Video 15.07.2023 | 21:56
01:02
Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 yaralı | Video 15.07.2023 | 21:55
32:22
06:37
07:29
04:31
Salih Tuna | Kılıçdaroğlu'nun bilinmeyen günahı 15.07.2023 | 17:01
04:51
Okan Müderrisoğlu | 15 Temmuz: 'Kapanmayacak Dosya!' 15.07.2023 | 16:59
02:57
Haşmet Babaoğlu | Haftanın notları: 15 Temmuz 15.07.2023 | 16:57