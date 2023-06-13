Çin'deki fırtına insanları havaya uçurdu! Yaşanan korku insanların yüzlerine yansıdı | Video
Çin'in Yiling şehrinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı insanlar havaya uçtu. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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