Çinli mühendis icat ettiği uçan motosikletle böyle tur attı | Video
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Çin'in Hunan bölgesinde yaşayan ve mühendis olan Zhao Deli, uçan motosiklet projesini gerçekleştirebilmek için iki yıl boyunca denem yaptı. İki yıl boyunca yaptığı denemelerde, bin 559 kere insansız uçuş gerçekleştiren mühendis, bin 560'ıncı denemesinde başarılı oldu.