Çocuğuna kavuşan aileden davul zurnalı kutlama | Video
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OTOMATİK OYNAT
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DEVA Partili FETÖ sanığı Yunanistan’a kaçarken yakalandı | Video 01.09.2021 | 19:55
Şırnak’ta çocuğuna kavuşan Emine Üstek HDP il binası önünde davul zurna eşliğinde halay çekti.