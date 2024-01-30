Çocuk parkında üçüncü kez heyelan meydana geldi
Karabük’te sağanak yağış sonrası çocuk parkında üçüncü kez meydana gelen heyelan nedeniyle parke taşlarla kaplı alan ve merdiven çökerken, istinat duvarında ise çatlaklar oluştu.
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