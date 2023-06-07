Çocukların tehlikeli yolculukları yürekleri ağza getirdi | Video
Karabük’te otomobilin açık bagajında, motosikletin arkasında ve kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk yapan çocuklar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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